IL PARLAMENTARE EUROPEO MARIO FURORE TORNA IN ABRUZZO

“Ho voluto cogliere l’opportunità di poter approfondire temi cruciali per la nostra regione, invitando il nostro eurodeputato Mario Furore ad un incontro con i cittadini per conoscere meglio le opportunità offerte dall'Unione Europea sui temi del lavoro, sanità, trasporti e fondi europei e ascoltare proposte e idee per il futuro dell'Abruzzo”, lo dichiara la Consigliera regionale uscente Barbara Stella candidata alle regionali 2024 per la provincia di Pescara.

“Sarà importante parlare di europrogettazione. Purtroppo la scarsa conoscenza delle procedure previste per accedere ai fondi europei non ci permette di utilizzare al meglio tante risorse preziose per lo sviluppo del nostro territorio”, aggiunge Rosaria Ciancaione, candidata alle regionali per la provincia di Teramo.

Questo il programma per sabato 24 febbraio:

- ore 16:30 incontro con i cittadini presso la sede elettorale della candidata Rosaria Ciancaione in via Roma, 366 a Silvi;

- ore 18.00 convegno dal titolo "L'Abruzzo in Europa" presso la sede elettorale della Consigliera regionale uscente e candidata alle regionali del 10 marzo Barbara Stella, in C.so Umberto I, 664, Montesilvano. Saranno affrontati i seguenti temi:

• Sanità: come migliorare l'accesso alle cure e la qualità dei servizi sanitari in Abruzzo.

• Trasporti: potenziare i collegamenti infrastrutturali e la mobilità sostenibile.

• Lavoro: creare nuove opportunità di occupazione e formazione per i giovani abruzzesi.

• Fondi europei: intercettare e sfruttare al meglio le risorse disponibili dell’Unione Europea per lo sviluppo dell'Abruzzo.

L'invito a partecipare all'incontro e al convegno è rivolto a tutte le cittadine e i cittadini che vogliono confrontarsi sulle opportunità per il futuro della nostra regione.