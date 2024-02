Alert System a San Salvo

Il Comune di San Salvo sempre più tecnologico anche nel servizio di allerta e di comunicazione ai cittadini. Oltre ai normali canali social e all’utilizzo del numero whatsapp dedicato, è stato infatti attivato il nuovo servizio denominato “Alert System”. E’ un innovativo e importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie direttamente ai cittadini riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, calamità naturali, ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative comunali.

“E’ un servizio semplice che consentirà di contattare i cittadini attraverso una voce pre-registrata che comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico dei cittadini. Un obiettivo in più raggiunto da questa Amministrazione che vuol essere ancora più vicina alla popolazione in maniera semplice e immediata” segnala il sindaco Emanuela De Nicolis. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici e i numeri di quanti si sono già iscritti al servizio whatsapp comunale (3884533707). “Affinché il servizio possa essere ancora efficace, nei prossimi giorni i cittadini potranno iscriversi compilando l'apposito modulo che verrà inserito sul sito comunale. Intanto si può già scaricare l’App Alert System Plus da Play Store o Alert System da Apple Store. E’ un’applicazione semplice e intuitiva che sarà utilizzata, sono certa, dai cittadini. Per quelli meno tecnologici in caso di allerta verrà inviato un sms o una chiamata con voce sintetica” precisa l’assessore alla Protezione civile e alla transizione digitale Tony Faga.

Le eventuali comunicazioni vocali arriveranno dal numero telefonico 08737423101.