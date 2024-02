E' necessario investire sulla formazione delle nuove generazioni

Ogni anno sono circa 2000 gli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio a causa della mancanza di fondi regionali. In Abruzzo il diritto allo studio non viene garantito soprattutto alle fasce più deboli: a chi ha difficoltà economiche e non riesce a pagare l'affitto, l'abbonamento ai mezzi pubblici e ad acquistare i materiali didattici.

Chi non ha la possibilità di anticipare queste spese abbandona l’università. In questi anni il presidente Marsilio ed il centro-destra regionale hanno chiuso le porte ai giovani abruzzesi più volte scesi in piazza e rimasti inascoltati. Dopo anni di vergognosi tagli è necessario investire sulla formazione delle nuove generazioni e fornire sostentamento economico a chi non ce la fa.

Oltre alla proposta già avanzata dal candidato Presidente del centrosinistra Luciano D’Amico di rendere gratuiti i trasporti pubblici per tutti gli abruzzesi sono convinta che come già fatto in Umbria, con un aumento di spesa sostenibile, vada innalzata la no-tax area per gli studenti universitari con un Isee fino a 30.000 euro permettendo così ad uno studente su due di usufruire gratuitamente dell’università.