Lâ€™ULTIMO MIGLIO FERROVIARIO STRATEGICO PER LA NOSTRA ECONOMIA

Lo scalo portuale di Vasto ha una indubbia valenza per l’economia dell’Abruzzo. Rappresenta un importante strumento a sostegno del trasporto commerciale di questa regione ed ha tutte le caratteristiche per diventare l’accesso all’autostrada del mare nell’Adriatico. Valore dato dalla sua elevazione a porto di valenza nazionale e destinato ad accogliere e a spedire manufatti che insistono in un’area vasta della provincia di Chieti e del vicino Molise.

Nello scorso novembre c’è stato un sopralluogo per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario, un’opera strategica che darà nuovo slancio alla mobilità sostenibile nella spedizione delle merci con la costruzione del binario che arriverà fino alla banchina del porto di Vasto. Intanto è stata completata, primo cantiere Zes a essere terminato in Italia, la rotatoria di collegamento dalla Statale 16 all’area industriale di Punta Penna.

Solo pochi giorni fa il presidente della Regione Marco Marsilio visitando l’Ufficio circondariale Marittimo ha evidenziato come i 25 milioni di euro ottenuti di recente per l’ampliamento del piastra logistica di levante del porto derivanti dall’Accordo di sviluppo e coesione rientrano in un più ampio programma di finanziamenti e di lavori attualmente in corso nel porto di Vasto.

Rilevante anche l’impegno della Regione nel trasporto ferroviario, sia passeggeri che merci, candidando l’Abruzzo a piattaforma logistica d’Italia rifinanziando i primi due lotti dell'intervento di potenziamento e di velocizzazione della tratta ferroviaria Roma – Pescara e affidando i lavori all'Interporto di Manoppello per fare il secondo binario allungando le banchine esistenti fino a 750 metri. Nell'area industriale della Val di Sangro, la piattaforma logistica di Saletti è una realtà, con l'obiettivo, utilizzando i fondi di coesione, di separare il traffico merci da quello passeggeri con potenziare il trasporto su rotaia nel suo complesso con il raddoppio della linea ferroviaria verso Fossacesia.