La scuola media “R.Paolucci” ancora sul podio

Grande risultato degli alunni Belforte e Puscasu questa mattina, mercoledì 28 febbraio 2024, presso lo “Sporting Club Teaterno” a Chieti Scalo, i due studenti hanno conquistato rispettivamente secondo e terzo posto nella finale regionale di corsa campestre dei campionati studenteschi nelle rispettive categorie. Nello specifico Puscasu, ormai abituato a questi palcoscenici, dopo gli splendidi risultati raggiunti anche nello scorso anno scolastico, ha concluso i suoi 1200 m di corsa conquistando un ottimo terzo posto che gli è valso il gradino più basso del podio e l’ennesima medaglia tra gli applausi dei presenti.

Per Belforte il secondo atleta vastese, arrivato da campione provinciale alla gara di questa mattina, è arrivata una meritatissima seconda posizione, frutto delle tante fatiche delle settimane scorse presso il Parco Muro delle Lame e durante le ore di scienze motorie e sportive presso il “nuovo Polo San Gabriele”. Lo studente del comprensivo 1 di Vasto ha infatti messo in atto una gara di grande spessore ma il suo avversario non ha lasciato scampo all’atleta vastese il quale ha comunque impreziosito la sua gara con un ottimo argento.Le attività del centro sportivo studentesco della scuola media “R. Paolucci” si concentreranno su alcuni sport di squadra, dove gli alunni potranno ancora portare alto il nome della loro scuola nelle fasi provinciali e regionali, confermando la grande attenzione allo sport e alle attività ludico ricreative del Comprensivo 1 Vasto.

Tutto quello che è stato realizzato e che verrà portato avanti è possibile solo grazie all'impegno dell'istituzione scolastica e nello specifico della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eufrasia Fonzo, i collaboratori scolastici, i docenti del dipartimento di scienze motorie, gli alunni e le famiglie che come sempre rispondono accompagnano le attività del comprensivo. In questa fase di transizione per il nostro istituto i ringraziamenti vanno anche al Comune della città del Vasto e ai gestori del Nuovo Polo San Gabriele che forniscono gli spazi al comprensivo per le tante attività sportive.