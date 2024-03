PRIMA EDIZIONE DI CIAMMAICHE DAYS

"Siamo veramente soddisfatti delle tante prenotazioni ricevute e dell'entusiasmo creatosi intorno all'evento delle Ciammaiche Days organizzato unitamente all'amministrazione comunale". Ad affermarlo sono i ristoratori di Scerni che dichiarano come "abbiamo avuto tante telefonate e prenotazioni e siamo contenti del risultato di questa prima edizione. Abbiamo bisogno di valorizzare i nostri prodotti tipici e le nostre bellezze. Abbiamo preparato dei piatti a base di lumache per tutti i gusti e, ovviamente, per chi non gradisce le lumache abbiamo tanti altri prodotti della cucina scernese da far assaporare, concludono i ristoratori.

Grazie ai ristoratori - dichiara il sindaco di Scerni Carlucci - siamo riusciti a valorizzare attraverso un piatto tipico le potenzialità della nostra enogastronomia. Il futuro di questo territorio passa anche esoprwtutto attraverso una seria programmazione di promozione turistico. Vi aspettiamo numerosi".