Come diventale più digitali: ecco il corso di formazione Smart

Il Comune di San Salvo ha aderito al Progetto Smart, il corso di formazione online per casalinghe/i, organizzato da Comma srl (ente di formazione con sede a Vasto) con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Il corso di formazione Smart – spiega l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini – è un percorso di sviluppo di competenze che aiuterà i cittadini a diventare più digitali. E’ gratuito e le casalinghe e i casalinghi, dopo averlo frequentato, potranno gestire in autonomia le pratiche burocratiche della Pubblica Amministrazione e utilizzare al meglio i dispositivi elettronici e conoscere meglio i social per evitarne i rischi”.

Le iscrizioni sono aperte sul sito

https://www.casalingasmart.it/

Il corso prevedere tre edizioni: la prima che partirà il 13 marzo, la seconda a maggio e l’ultima a ottobre. Pertanto le iscrizioni sono aperte fino al mese di ottobre. E’ richiesta l’assicurazione obbligatoria Inail. “E’ un corso molto utile – sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis – perché offre ai cittadini l’opportunità di acquisire consapevolezza e autonomia digitale per vincere le nuove sfide tecnologiche quotidiane per giunta in maniera totalmente gratuita”.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva contattare il numero 375 8308709 (solo messaggi WhatsApp) o chiamare Comma Srl al numero 0873 378499.