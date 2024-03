Argirò chiude la campagna con Aldo Patriciello e Gianluca Zelli

Progetti e riforme in favore delle attività produttive, dell’industria, dell’agricoltura, del turismo e del commercio. Questi i temi al centro dell’incontro pubblico Argirò Live - The Final Countdown in programma mercoledì 6 marzo alle 20,15 al Poseidon Village a San Salvo Marina (Ch) con il candidato indipendente nelle liste della Lega Nicola Argirò. All'evento partecipano l'europarlamentare Aldo Patriciello e il leader di Azione Politica Gianluca Zelli.

Diretta streaming su

https://www.youtube.com/watch?v=qSEAe3eH_mc

Già nei precedenti incontri il candidato ha messo in evidenza i punti strategici sui quali far leva per far crescere l’Abruzzo: dai fondi Pnrr per le infrastrutture all'attenzione verso i giovani e alle loro idee, passando per un’attenzione alle realtà del terzo settore come le associazioni che svolgono un ruolo fondamentale nel supporto ai più deboli. “Abbiamo dinanzi una straordinaria opportunità - commenta Nicola Argirò - per dare continuità a un percorso di sviluppo dell’azione di Governo del territorio col presidente Marsilio. Abbiamo risorse, competenze e capacità per rilanciare concretamente l’Abruzzo”.