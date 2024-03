SABRINA BOCCHINO, CONSIGLIERE REGIONALE USCENTE E RICANDIDATA CON LA LEGA, NON SI SOTTRAE AD INCONTRARE LE PERSONE, SIA NEI GRANDI CHE NEI PICCOLI EVENTI. PER QUESTO NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 3 MARZO HA INCONTRATO GLI AMICI DI VITALE TORINO, STORICO RAPPRESENTANTE DELLA LEGA A SAN SALVO, DISCUTENDO AMABILMENTE CON LORO DAVANTI AD UN GUSTOSO APERITIVO AL BAR LA ROTONDA DI VIA RIPALTA