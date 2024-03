CENA DI GALA DI OFFICINA CULTURALE 66050, CON RACCOLTA FONDI PER LORY A COLORI

Dopo il successo e il sold-out dell'anno scorso, torna la C??? ?? ???? ?? ??????????? a favore di Lory a Colori, associazione che sostiene persone malate di cancro ed i loro caregiver con tanti servizi gratuiti. L’evento, patrocinato dal Comune di San Salvo, è in programma ?????? 9 ?????, presso il Gabri Park Hotel, ed è promosso da Officina Culturale 66050, una associazione culturale senza scopo di lucro nata dall'iniziativa di un gruppo di giovani di San Salvo con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il territorio, affrontando le problematiche locali attraverso il dialogo e la partecipazione, e di creare uno spazio che favorisca la crescita sociale e culturale, promuovendo al contempo l'aggregazione giovanile in un contesto privo di connotazioni politiche o partitiche.

In questa ottica, Officina Culturale 66050 propone la seconda edizione della Cena di gala, una serata di condivisione e sostegno a una causa nobile che prevede tre diversi menù: Pesce (euro 50,00), Carne (euro 40,00) e Bambini (euro 25,00), con una quota aggiuntiva di euro 10,00 destinata alla beneficenza. L'atmosfera sarà arricchita dalla musica dal vivo di Giuseppe Masciale. I partecipanti possono organizzare tavoli da 8 a 11 persone, con l'assicurazione di un'accoglienza attenta anche per chi si presenta da solo o in coppia.

Officina Culturale 66050, dunque, invita tutti a partecipare a questo evento, che si configura come un'opportunità per trascorrere una serata piacevole e allo stesso tempo contribuire attivamente al sostegno di "Lory a Colori" e alla missione della associazione culturale. Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 334.3104316 o i canali social dell’associazione.