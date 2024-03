Per Paola Cianci i fondi ordinari per le Riserve naturali regionali sono insufficienti

Per una migliore gestione è necessario istituire una rete di coordinamento regionale delle aree protette che costituiscono il quinto Parco d'Abruzzo. Nulla è stato fatto da Marsilio e la sua Giunta per lo sviluppo sostenibile della nostra Regione che è stata tra le prime in Italia ad investire sul patrimonio naturale che la contraddistingue e caratterizza come la Regione Verde d'Europa, un valore aggiunto indiscutibile per economia, turismo, benessere e cultura. Le Riserve regionali sono piccole perle verdi di sostegno al turismo sostenibile e presidio di aree fragili che vanno sostenute con risorse appropriate.