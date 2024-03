Incontro di calcio tra l' Azione Cattolica San Nicola e la comunitÃ  Papa Giovanni XXIII di Vasto

Nella serata di mercoledì 6 marzo, presso la palestra comunale di via Verdi a San Salvo, e' stata disputata una nuova gara calcistica, che ha visto scendere in campo i giovanissimi di Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo e la comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto capitanati da Franco Di Nucci per vivere una bella serata all'insegna del divertimento e dello stare insieme.

Ancora una volta, i ragazzi in campo, hanno dimostrato, di avere un sano confronto sportivo tra loro e gli avversari. Grande entusiasmo per i ragazzi sugli spalti per incitare e portare alla vittoria la squadra di casa per 7-2 finale. La piacevole serata e' terminata con la foto di rito e la condivisione di una buona merenda.