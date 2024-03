IL PROGETTO "SMALL SCALE LNG" DI LNENERGY PER IL GIACIMENTO DI GAS NATURALE DI COLLESANTO

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e LNenergy, azienda leader nel settore dell'energia, annunciano il lancio del nuovo progetto di sviluppo, "Small Scale LNG", per il giacimento di gas naturale di Collesanto (CH). Questo progetto segna un’importante evoluzione rispetto al precedente, portando notevoli vantaggi in termini di tecnologia, impatto ambientale e ricadute economiche sul territorio. Sarà presentato in un prossimo evento previsto ad aprile, che porterà in Abruzzo le testimonianze di esperti e intende sviluppare un generativo dibattito tra gli stakeholders interessati, anche al fine di consentire una corretta informazione dell’opinione pubblica.

LNG, acronimo di Gas Naturale Liquefatto, è un combustibile derivato dal gas naturale, principalmente composto da metano, e si caratterizza per un minor impatto ambientale rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Si stima che l'uso di LNG possa ridurre le emissioni di CO2 fino al 15%, specialmente rispetto agli ossidi di azoto e di zolfo, svolgendo così un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Questo gas, conservato a temperature estremamente basse (-160°C), è facilmente trasportabile via terra e mare, rendendolo un'alternativa significativa al gasolio nel settore dei trasporti, sia terrestri che marittimi. L'importanza del LNG è sottolineata anche nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), il documento guida per la politica energetica e ambientale verso la decarbonizzazione.

Il progetto "Small Scale LNG" presso il giacimento di Collesanto rappresenta un passo significativo verso una transizione energetica sostenibile per l'Abruzzo e per l'Italia nel suo complesso. Il giacimento di Collesanto, il più grande e non ancora in produzione dell'Europa occidentale, sarà dotato di un impianto di liquefazione di piccola scala, il primo del suo genere in Italia. Questa iniziativa non solo contribuirà a sfruttare in modo efficiente le risorse locali, ma anche a ridurre le emissioni atmosferiche associate al trasporto di LNG dall'estero.

"Small Scale LNG" si pone all'insegna della responsabilità ambientale e dell'efficienza energetica, contribuendo alla decarbonizzazione e alla produzione di gas destinati soprattutto al consumo locale. Il progetto favorirà inoltre lo sviluppo di veicoli alimentati con carburanti alternativi nel settore del trasporto su strada e marittimo, nonché nell'uso industriale, a servizio anche dell’importante bacino produttivo regionale di Atessa.

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è orgogliosa di rappresentare e affiancare lo sviluppo di imprese come LNenergy, partecipando alla promozione di progetti all'avanguardia nella transizione energetica, lavorando assieme ad imprese e istituzioni per un futuro più sostenibile per la comunità e per l'ambiente.