"CORDISCO DICHIARA GUERRA A CORDISCO"

Le contraddizioni di una certa sinistra che bacchetta e punta l’indice per poi utilizzare cariche pubbliche per fare campagna elettorale. Ne sa qualcosa Gianni Cordisco, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Arap e responsabile di partito, che a poche decine di ore dall’apertura dei seggi, organizza un confronto per parlare delle difficoltà nelle aree industriali con la presenza di un ex assessore regionale candidato alle Regionali 2024.

Viene spontaneo chiedere dove sia stato in questi anni, con un incarico retribuito dagli abruzzesi, durante i quali ha ricoperto la carica di consigliere del CdA.

Quali sono state le sue azioni o le proposte avanzate per le aziende di questa regione per sostenere il lavoro, come dice di voler suggerire, per la crescita dell’economia abruzzese.



Solo slogan e parole vuote lasciate sui social piuttosto che idee e analisi lucide e corrispondente alla realtà dei fatti, in questi cinque anni di amministrazione regionale attraversata dalla pandemia, che ha visto in prima linea il presidente Marco Marsilio nelle principali vertenze ed emergenze legate alle congiuntura economica.

Ironia della sorte lo scorso mese di ottobre l'assessore Gianmarco Travaglini era intervenuto sull'Arap e il centrosinistra era subito sceso in campo in difesa dell'ente regionale. Arap che ora lo stesso Cordisco attacca.



Alle parole, ribadiamo vuote, rispondiamo con i fatti di chi ha veramente a cuore questo territorio e questa nostra regione.