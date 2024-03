Gianni Cordisco risponde alle Liste di Centrodestra

Sono onorato. Mi danno ragione. Non possono smentire e parlano di me e non di ciò che ho detto. Deve essere imbarazzante candidarsi nella lista che non ti da possibilità di rispondere ai fatti coi fatti. Col centrodestra hanno tolto l’ambulanza col medico nella più grande zona industriale del sud Abruzzo, nella nostra amata città, messa da Silvio Paolucci : cosa avete detto? ZERO. Così quando vi hanno tolto il medico al mare: dove eravate?

Si spendono, per mettere una pezza peggiore del Buco, in una nota stampa di 4 liste di destra che governano il Comune da 12 anni (retribuiti, come è giusto che sia) in una regione amministrata dalla destra da 5 anni con un ente (Arap) a maggioranza di destra. Lo dico perché forse non lo sanno. Ma avete letto quello che avete firmato? Non hanno nulla da dire su cosa hanno fatto. Li capisco. Io ho raccontato con le carte la regione assente non ho attaccato Arap. Non ne capirei nemmeno il senso.

Ho fatto la battaglia per le imprese e i lavoratori ogni giorno. È agli atti. E tanto abbiamo ottenuto, se no lo avete visto è perché passate troppo tempo sui camper. Sui disagi della zona di san salvo ho combattuto Contro i mulini a vento: la regione non ha mai ascoltato e loro, queste liste, non sono mai pervenute. Oggi scrivono a me. Sanno anche loro che nessuno a destra li ascolterebbe: forse impegnati in troppi cambi di casacca. Io vi ascolto. E vi comprendo. Mai una nota per la viabilità. Mai per le crisi aziendali.

A poche ore dal voto tutta la maggioranza scopre la zona industriale. L’unica volta hanno detto usciamo da Arap, per cambiare idea dopo 3 ore. Scommetto che avete fatto anche visite elettorali nelle aziende: spero senza mentire come in questo articolo. Avete detto: la regione ha messo Zero, se facessero le strade le pagate voi! Lo avete detto alle povere imprese o no? Ho visto troppo spesso gli assessori pubblicare le feste e le cene elettorali: mai una parola sul disagio delle aree industriali. Mai una idea. Non parliamo della programmazione strategica.

Ricordo 10 inaugurazioni e soldi al mare. Senza Amazon nemmeno quello potevano fare perché la destra con cui vi candidate ha dato zero! Lo sapete no? O avete altri dati? Cosa ha fatto la regione? Ve lo dico io, smentitemi vi prego. Ha dato zero e chiesto alle imprese di san salvo circa 1 mln da mettere in bolletta. C’è una causa per questo. Smentitemi. Sull’idrogeno non sono stati capaci di finanziare Pilkington: cosa avete detto in merito?

Torno al tema: grazie per la stima. Sarò come sempre vostro interlocutore per il bene delle imprese. Quello che ho fatto ogni giorno. Anche quando parlate di me invece che dire che fatti. Vi dico cosa faremo se vincesse Luciano D'Amico : in 5 giorni, non in 5 anni, ci saranno i fondi per le strade. Voi non potete dire lo stesso perché in 5 anni ne un metro di asfalto ne la mensa dell’ospedale avete chiesto ne ottenuto. Finita la campagna elettorale tornate ad amministrare la città sennò finite a giocare a parole crociate sui comunicati stampa.

Ultima domanda: con quali fatti rispondete? Potete citarli?