Antonio Monteodorisio commenta il risultato elettorale di Vasto

Grande soddisfazione per il risultato conseguito dal centrodestra in Abruzzo con la vittoria di Marco Marsilio. Ottimi i risultati di Forza Italia a Vasto che con 1664 preferenze si attesta come perno fondamentale della coalizione di centrodestra, migliorando notevolmente il risultato delle politiche. Così commenta il Coordinatore cittadino di Forza Italia di Vasto Antonio Monteodorisio.

A Vasto gli esiti del voto dimostrano il valore dei candidati, di tutta la classe dirigente del partito, del lavoro svolto in consiglio comunale e dei militanti che hanno permesso di raggiungere questo obbiettivo.

Un risultato storico perché per la prima volta in Abruzzo un governo regionale si conferma per due volte consecutive, ci sarà continuità amministrativa che permetterà di portare a termine i progetti intrapresi e di poterne realizzarne di nuovi. Auguri e buon lavoro al Presidente Marsilio, a Forza Italia e a tutta la coalizione di centrodestra.