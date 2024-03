Alla Spataro il progetto “SorriDenti” con Paola Trapani

È partito un’interessante attività alla scuola primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto grazie alla collaborazione di Paola Trapani, igienista dentale. Propone due incontri nelle classi prime e quinte per parlare di prevenzione in materia di salute orale in maniera ludica per i più piccoli e più di dettaglio per i più grandi.

Spiega con strategie divertenti e innovative come è fatto il cavo orale, l’anatomia, la denominazione degli elementi dentali, come prendersene cura per prevenire possibili patologie ai denti, quanto è importante limitare certi alimenti che possono danneggiare la salute dei denti e come adottare comportamenti più corretti per la salute della bocca. Porta con sé un modello di bocca con denti, spazzolini e dentifrici e altri devices per supportare la spiegazione.

"Una corretta igiene del cavo orale”, spiega Paola Trapani, “é molto importante per mantenere in salute l'intero organismo. Se trascurata, può avere conseguenze molto spiacevoli e dannose e, per questo, è fondamentale che sin da bambini vengano apprese le abitudini più corrette per prenderci cura della nostra bocca e aiutare prevenire eventuali patologie. Ringrazio il dirigente scolastico Eufrasia Fonzo e tutte le docenti per la loro disponibilità"