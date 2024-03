SAN SALVO POPOLARE E LIBERALE RINGRAZIA I CITTADINI CHE HANNO SCELTO FORZA ITALIA

"Vogliamo ringraziare tutti i 621 cittadini per aver scelto di votare Forza Italia, arrivando ad ottenere oltre il 7% dei consensi, e in particolare il candidato consigliere Manuele Marcovecchio, con 407 voti di preferenza, che abbiamo sostenuto con convinzione ed entusiasmo.” Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di “San Salvo Popolare e Liberale” Alfonso Di Toro e Nicola Di Ninni. “In Abruzzo, Forza Italia ha guadagnato oltre 24mila voti rispetto alle scorse regionali, diventando il 2º partito del centrodestra e sulla base del risultato raggiunto siamo convinti che FI continuerà ad essere determinante per il centrodestra del futuro. Al Presidente Marco Marsilio, a tutti i nuovi eletti e al Presidente del Consiglio Comunale di San Salvo Tiziana Magnacca auguriamo un buon lavoro per il bene del nostro territorio.”