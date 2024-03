Il ringraziamento di Carla Zinni

“Grazie di cuore alle 6.539 persone che hanno riposto in me la propria fiducia e le proprie speranze per il futuro della nostra terra. Sono stata la seconda candidata donna con più voti in tutto l'Abruzzo, sono davvero onorata di questo che considero un ottimo risultato, frutto del mio e nostro impegno portato avanti sempre con coerenza. Sono davvero tantissimi i messaggi e le chiamate che mi stanno arrivando in queste ore e mi dispiace di non riuscire a rispondere prontamente a tutti. Adesso attendiamo i conteggi, ma in ogni caso io sarò qui, presente e coerente, come lo sono sempre stata”.

È quanto ha dichiarato Carla Zinni, Vicesindaco di Casalbordino e candidata al Consiglio regionale d’Abruzzo alle elezioni di domenica scorsa.