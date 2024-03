La democrazia è sostanza e la partecipazione è fatte di atti concreti

Carissimi concittadini “Cupello Democratica” è lieta di comunicare, come conseguenza di questa idea, che la partecipazione è fatta di atti concreti. Proponiamo a tutti voi la cassetta delle idee dove ogni cittadina/o può suggerire, a questo movimento politico, elementi importanti per il programma politico e le urgenze che si notano nella nostra comunità.

Inoltre, con gioia comunichiamo che la sede di “Cupello Democratica", a partire dalla settimana prossima, sarà aperta il martedì dalle 19:30 alle 20:30, il mercoledì e venerdì dalle 19:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 17:30 alle 18:30, garantiscono la presenza i consiglieri comunali di “Cupello Democratica” e i volontari per promuovere un fertile rapporto democratico tra il movimento e la cittadinanza.

Cogliamo anche l’occasione per comunicare che, il giorno 17 marzo alle 18:30 in Via V. Veneto, si terrà l’inaugurazione della sede fisica di “Cupello Democratica” nuovo ed entusiasmante progetto politico che, con il VALORE DELL’IMPEGNO, vuole scrivere una storia nuova.