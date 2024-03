ISPETTRICI DEL MINISTERO VISITANO LA SCUOLA ROSSETTI 

L’Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto ha ospitato due ispettrici e ricercatrici dell’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che hanno visitato la scuola per osservare l’attività di valorizzazione e formazione degli studenti effettuata tramite la “didattica orientante”.

Dall’anno scolastico 2011/12 l’IC Rossetti ha avviato una sperimentazione tesa ad offrire una didattica del tutto innovativa, capace di intercettare i talenti degli alunni e di accompagnarli in un percorso di crescita individuale sin dalla Scuola dell’Infanzia lungo tutto il primo ciclo. Nell’ambito di tale sperimentazione oggi nella Scuola Secondaria di primo grado sono attivi diversi indirizzi che curvano il curricolo, ovvero adattano il programma, per far emergere le potenzialità di tutti gli alunni: indirizzo media e comunicazione, indirizzo linguistico, indirizzo artistico, indirizzo musicale, indirizzo scientifico-tecnologico e indirizzo scientifico-ambientale.

La visita delle ispettrici costituisce lo snodo per porre la scuola quale capofila a livello nazionale di tale sperimentazione, all’interno delle Avanguardie Educative dell’INDIRE.

Hanno partecipato all’incontro con le ispettrici, insieme ai membri della comunità scolastica ed alla Dirigente Scolastica Cristina Eusebi, il sindaco Francesco Menna, l’assessore all’Istruzione Anna Bosco, il Presidente del Consiglio di Istituto Angelo Marzella, la Dirigente Scolastica emerita Maria Pia Di Carlo, in rappresentanza della continuità, del dialogo e del supporto reciproco che hanno caratterizzato il percorso della sperimentazione dall’inizio ad oggi.