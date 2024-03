Approvato il Dup a San Salvo

“San Salvo è un cantiere aperto. Sono sotto gli occhi di tutti gli interventi nel settore scolastico, delle opere pubbliche e nella cura dei parchi. Il Documento Unico di Programmazione, che abbiamo approvato ieri in Consiglio comunale, funge da road map nella realizzazione del programma elettorale presentato ai cittadini di San Salvo nelle elezioni del 2022” commenta il sindaco Emanuela De Nicolis. In esso prendono forma gli impegni presi con i cittadini, concretizzandosi in opere e servizi per la comunità sansalvese e per quanti alla nostra città fanno riferimento, in continuità con la precedente amministrazione.

“Tanti i lavori in corso d’opera che stanno ridisegnando il volto di San Salvo. Il lungomare è in piena fase di ultimazione con la piazza Cristoforo Colombo, la scuola dell'infanzia delle Marinelle sta prendendo forma e ci apprestiamo ad inaugurare il nuovo parco del quartiere San Pio ed uno spazio culturale a servizio della città "L'Officina della Cultura", in quelli che erano i locali del mercato coperto. Ma non solo, in centro ci stiamo apprestando ad aprire via Roma verso la villa comunale, attraverso un abbattimento che donerà nuovo respiro a quell'area, creando unità alle due aree commerciali di via Istonia e via Roma" conclude il sindaco De Nicolis. Infine con l’avvenuta approvazione del Dup, ora si procederà con il Bilancio che si terrà lunedì 18 marzo nel corso di una nuova seduta del Consiglio comunale.