"AGNONE NON OTTIENE IL TITOLO DI CAPITALE DELLA CULTURA 2026

Lo abbiamo dimostrato attraverso il grande spirito di coesione e partecipazione attorno alla candidatura dell’Atene del Sannio. Agnone è stata protagonista per mesi sulla stampa nazionale e locale, i video promozionali hanno raggiunto il record di visualizzazioni e sono stati condivisi in tutto il mondo, numerosi i turisti che hanno visitato il nostro borgo dopo l’annuncio delle 10 città finaliste. In giro per l’Italia ho parlato in continuazione del nostro centro e le risposte sono state sempre le stesse: “Agnone? Certo che la conosco!”. Una visibilità grandissima che si è estesa anche agli altri Comuni molisani.