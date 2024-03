Domenica 17 marzo il Lions Club in collaborazione con la Croce Rossa e l'AVIS San Salvo, saranno in Piazza Papa Giovanni XXIII per una Giornata di Prevenzione Sanitaria Gratuita.

Un service di Informazione, prevenzione e screening rivolto a tutti i cittadini.

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 controlli della Glicemia, controlli della Pressione Arteriosa e sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

La salute viene prima di tutto.

Lions, Croce Rossa e AVIS...insieme al servizio dei cittadini!!!!