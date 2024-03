CENTROSINISTRA INCAPACE DI CAPIRE DI AVER PERSO

Il centrosinistra a San Salvo è incapace persino di accorgersi di aver perso, ancora una volta, le elezioni. E' incapace di rendersi conto della schiacciante e sonora sconfitta di domenica scorsa quando ha raccolto un misero 35,27%, mentre Tiziana Magnacca con Fdl ha da sola conquistato quasi il 50% dei votanti. E’ proprio vero il centrosinistra ha toccato il fondo anche nella qualità della politica non avendo il coraggio di ammettere pubblicamente la vittoria del centrodestra e guardano altrove per non ammettere la disfatta!

Un comportamento signorile fu quello di Domenico Di Stefano quando nel 2012, dopo aver perso al ballottaggio con Tiziana Magnacca, volle andare a darle gli auguri. Altri tempi. Altra stoffa rispetto all’attuale classe dirigente. E poi ci sono gli zimbelli della tastiera che hanno utilmente portato voti, con livore e disperazione, alla causa del neo consigliere regionale. Chissà se hanno compreso la lezione, a questo punto?

Il centrosinistra e il suo campo largo, e in particolare il Pd, non hanno ritenuto degno di attenzione il voto regionale. A San Salvo, troppo preoccupati di sostenere l’eterno consigliere ed ex assessore, hanno evitato di candidare un sansalvese. Il risultato non sarebbe cambiato ma almeno avrebbero avuto l’alibi di averci provato a contrastare la marea di voti accordati a Tiziana Magnacca.

Ed ora provano a scommettere ancora una volta su Fabio Travaglini per il 2027. E’ il loro progetto per riportare San Salvo a guida centrosinistra. Travaglini dopo aver perso nel 2012 e nel 2022 si prepara con i suoi compagni di avventura, candidature regionali comprese, a una nuova e probabile sconfitta. Il centrosinistra sansalvese è davvero bravo a farsi male da solo. Meno male che c’è.