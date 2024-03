Anche Montenero rinasce per la Riunificazione Abruzzo Molise

Il Gruppo Consiliare Montenero che Rinasce annuncia con entusiasmo la presentazione del comitato cittadino dedicato all’approfondimento e alle azioni da intraprendere circa l'opportunità di riannessione del Molise e specificatamente del comune di Montenero di Bisaccia alla Regione Abruzzo, come risposta alle sempre più elevate e urgenti criticità socio-economiche che affliggono l’interno Molise.

Ciò fa seguito alla nostra nota stampa diffusa nei mesi scorsi, nella quale, rilevando le criticità che interessano il territorio regionale molisano, caratterizzato da spopolamento, disoccupazione, dalla carenza di servizi sanitari pubblici adeguati, da infrastrutture stradali fatiscenti, annunciavamo la creazione di un comitato di cittadini, al fine valutare attentamente la possibilità di avviare un iter per riannettere il nostro territorio alla vicina Regione Abruzzo. La necessità di intraprendere questa azione civica trova oggi solida conferma nel grande dibattito pubblico che si sta alimentando sui giornali e sui media locali e nazionali, in particolare a seguito dell’accurato servizio realizzato dalla nota giornalista Micaela Gabanelli, il cui lavoro di approfondimento, pubblicato dal Corriere della Sera e dal TG LA7, ha messo in luce con precisione le problematiche che vive il nostro territorio e che sono costretti a subire i cittadini molisani, in un confronto diretto con le migliori condizioni di vita presenti nel confinante Abruzzo. Sul tema rileviamo inoltre l’importante avvio di una raccolta firme per un referendum popolare per annettere l’intera Provincia di Isernia all’Abruzzo, ai sensi dell’articolo 132 della Costituzione, nonché la netta presa di posizione dell’Onorevole Antonio Di Pietro, nostro illustre compaesano, che in una trasmissione nazionale RAI ha sottolineato correttamente e precisamente le criticità che noi stessi abbiamo più volte rimarcato, evidenziando come la riannessione con l’Abruzzo, e più in generale un organica riforma delle Regioni in ottica macro-regionalistica, rappresenti una strada da intraprendere, anche in considerazione delle marcate connessioni culturali e tradizioni presenti tra il Molise e l’Abruzzo e in particolare tra Montenero di Bisaccia e i comuni abruzzesi con esso confinanti.

Ripetiamo, inoltre, come in questo percorso di cambiamento il nostro comune, Montenero di Bisaccia, può e deve essere un territorio capofila, vista la sua posizione geografica, quale luogo di confine con l’Abruzzo, e per via del peso politico-istituzionale che possiede, quale comune costiero, sesto comune per popolazione della Provincia di Campobasso e quinto municipio per dimensione territoriale di tutto il Molise. La conferenza stampa di lancio ufficiale del comitato si terrà sabato 23 marzo 2022 alle ore 18:00, nella Sala Consiliare di Montenero di Bisaccia in Piazza della Libertà. In essa, delineeremo la visione, gli obiettivi e i piani d'azione del comitato. A margine della conferenza stampa, verrà svolta un’assemblea aperta a tutti i cittadini interessati, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori idee, rispondere a domande e coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale.