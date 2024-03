Grande partecipazione al Convegno "Dalle lotte per la terra e il lavoro all'intelligenza artificiale"

Grande partecipazione ieri sera a San Salvo presso la sala convegni della BCC all'iniziativa organizzata dall'associazione il Bosco e la Bandiera dal titolo: Dalle lotte per la terra e il lavoro all'intelligenza artificiale, il lavoro che cambia.

Dopo il saluto del sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis vi è stata l'introduzione di Gabriele Marchese Presidente dell'Associazione che ha ringraziato gli ospiti e ha ricordato le varie manifestazioni portate avanti nel tempo. Ha anche affermato che dopo aver ricostruito e valorizzato la lotta per l'occupazione del Bosco Motticce per il pane, la terra e il lavoro, l'associazione con questa iniziativa guarda al futuro dando un contributo alla crescita della nostra città.

Il giornalista del Centro Rossano Orlando ha moderato la tavola rotonda alla quale hanno partecipato il Rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola, il Presidente della Pilkington Graziano Marcovecchio, il Direttore di CNA Abruzzo Silvio Calice, il Prof. Marcello Pedaci dell'Università di Teramo, Franco Rolandi della segreteria CGIL Abruzzo e Molise e il Prof Danilo Pelusi dell'Università di Teramo.

Il confronto ha fatto emergere le positività ma anche i rischi che possono derivare da un uso non regolato della stessa intelligenza artificiale e comunque il ruolo dell'uomo rimane sempre centrale e insostituibile. Alla manifestazione hanno partecipato alcune classi con i loro insegnanti e la dirigente scolastica Anna Rosa Costantini dell'istituto onnicomprensivo Raffaele Mattioli-Salvo D'acquisto. L'iniziativa si è conclusa con un omaggio agli ospiti dei prodotti della nostra terra gentile offerti dal Presidente dell'Eurortofrutticola del Trigno.