L'Istituto Paolucci presente e vincente alle finali provinciali di pallavolo S3 e calciotto femminile

Dopo la brillante partecipazione della scorsa settimana dei ragazzi e delle ragazze nella final four di pallavolo S3, che si è svolta a Francavilla, le ragazze di seconda e terza media del Comprensivo 1 Vasto si sono imposte nelle finali provinciali di calciotto, guadagnandosi il pass per le finali regionali in programma il 6 maggio nella città de L’Aquila. I ragazzi e le ragazze impegnati nel torneo di pallavolo, alla prima esperienza sportiva scolastica, hanno ben figurato ma non hanno ottenuto il piazzamento utile per il raggiungimento del turno regionale, le loro prestazioni sono state comunque apprezzabili, soprattutto considerando i tanti alunni e le tante alunne che non praticano questo sport nel contesto extrascolastico ma che si sono formati/e solo durante le attività mattutine e pomeridiane del Comprensivo.

Le cadette della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” sono state protagoniste di tre partite ad alto tasso tecnico ed agonistico, nei tre match disputati le atlete hanno ottenuto i risultati di 2 a 0 contro la selezione del Comprensivo Chieti 1, un roboante 4 a 0 contro il Bonarroti di Ripa Teatina per poi concludere le danze con un tiratissimo 1 a 1 contro la corazzata del Comprensivo Chieti 1. Al termine della manifestazione oltre ai complimenti da parte degli addetti ai lavori e ai premi, le studentesse, sono tornate a casa anche con la meritatissima qualificazione per le finali regionali, le quali si svolgeranno il 6 maggio presso lo stadio Gran Sasso nella Capitale della Cultura 2026, L’Aquila.

Le attività del centro sportivo studentesco della scuola media “R. Paolucci” continueranno ora per preparare la finale regionale di calciotto, ma non solo, i ragazzi del comprensivo quest’anno saranno anche protagonisti, insieme a docenti e genitori, nel torneo “Segniamo e Doniamo per l’AIRC”, giunto ormai alla 7^ edizione, ma per la prima volta aperto anche alla partecipazione delle scuole secondarie di primo grado. Tutto questo mentre continueranno le attività progetto “scuola attiva junior”, nel quale i ragazzi della Paolucci concluderanno le attività di pallamano per passare a quelle di tennistavolo grazie all’ASD tennistavolo Vasto. Ancora una volta l’Istituto Comprensivo 1 Vasto si conferma eccellenza del nostro territorio anche in ambito ludico-sportivo.

I risultati raggiunti e le attività portate avanti sono possibili solo grazie all'impegno dell'istituzione scolastica e nello specifico della Dirigente Scolastica Prof.ssa Eufrasia Fonzo, i collaboratori scolastici, i docenti del dipartimento di scienze motorie, gli alunni e le famiglie che come sempre partecipano con grande entusiasmo alle attività del comprensivo. In questa fase di transizione per il nostro istituto i ringraziamenti vanno anche al Comune della città del Vasto e ai gestori del Nuovo Polo San Gabriele che forniscono gli spazi per le tante attività sportive.