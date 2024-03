Calendario Marzo 2024

Edizione 2024 del Marzo Rosa a San Salvo con nove appuntamenti che scandiranno i prossimi giorni. “Abbiamo cercato di conciliare tra di loro le diverse arti – spiega il sindaco Emanuela De Nicolis – per mantenere alta l’attenzione verso il mondo femminile attraverso il calendario di appuntamenti coordinati dal consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini. Letteratura, cinema, musica, medicina, storia e le diverse espressioni artistiche per un percorso davvero interessante che contribuirà alla riflessione”.

Ad aprire il Marzo Rosa l’intitolazione del plesso scolastico delle scuole dell’infanzia e primaria di via Melvin Jones all’abruzzese Filomena Delli Castelli, eletta a trent’anni nell’Assemblea Costituente e impegnata nell’attività politica per il riconoscimento dell’emancipazione femminile. “Invitiamo la cittadinanza, e non solo le donne, a partecipare ai nostri incontri che tratteranno tematiche utili a tutti sulla centralità del ruolo della donna nella società più in generale partendo dalla famiglia. La novità di quest’anno sarà l’utilizzo dei locali recuperati dell’ex mercato coperto, che inauguriamo in questa occasione e oggetto di riqualificazione, divenendo un nuovo spazio polifunzionale a disposizione della città” conclude Maria Travaglini.

19 MARZO – martedì – ore 15:00

Intitolazione del polo scolastico dell’omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”

a Filomena Delli Castelli

Via Melvin Jones

20 MARZO – mercoledì – ore 17:30

Il tempo delle donne – Reading letterario/musicale

A cura dei docenti dell’Università delle Tre Età

Sala teatro Centro Culturale A. Moro

22 MARZO – venerdì – ore 9:30

Cerimonia di consegna di una targa a cura delle uncinettine della Pro Loco San Salvo

all’Associazione Dafne Ets per lo sportello antiviolenza Frida San Salvo

Sala teatro Centro Culturale A. Moro

22 MARZO – venerdì – ore 21:00

Dantedì - Proiezione Docufilm

“Mirabile visione: Inferno” di Matteo Gagliardi

Sala teatro Centro Culturale A. Moro

23 MARZO – sabato – ore 17:00

Proiezione del cortometraggio “Amore in codice rosso”

Realizzato dalla Commissione Pari opportunità della Regione Abruzzo

Dibattito con Tiziana Di Ruscio e Vanessa Di Ludovico. Modera Antonia Schiavarelli

A seguire aperitivo in rosa

Officina della Cultura - Ex Mercato coperto

23 MARZO – sabato – ore 18:30

Spettacolo teatrale “Radio 110 MHZ: di donne, di sogni, di canzoni”

Con Tiziana Di Tonno, Simona Capozucco e Arcangelo Trabucco

Regia Tiziana Di Tonno

Officina della Cultura - Ex Mercato coperto

6 APRILE – sabato – ore 17:30

La salute delle donne

Sindrome metabolica: pandemia del terzo millennio

A cura del dirigente medico Elisabetta Straface

Asl 02 Abruzzo – Diabetologia ed endocrinologia

Officina della Cultura - Ex Mercato coperto

6 APRILE – sabato – ore 21:00

Chiamateci Partigiane!

Compagnia dei Merli Bianchi APS in coproduzione con Dafne ETS e con il sostegno del Centro Studi Joyce Lussu

Con Laura Margherita Di Marco, musicisti Ludovica Trimarelli e Valerio Valerii

Regia Dimir Viana

Sala teatro Centro Culturale A. Moro

13 APRILE – sabato – ore 18:00

“Le donne non si comprendono ma si amano”

Percorso d’arte di Duque De Paiva Cristina Miriam

Installazioni artistiche: Carne della mia carne” - “Terra amara” - “Diversamente terra”

Officina della Cultura - Ex Mercato coperto