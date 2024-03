IL PERCHEâ€™ DI UNA SCELTA

L’ 11 Febbraio 2023 è nata Officina Cupello e gli obiettivi erano chiari. Per tutti! La finalità era ed è quella di riunire in un'unica coalizione, a forte trazione Centro – Sinistra aperta ai civici, per riportare alla guida della comunità un Sindaco ed una maggioranza espressione di quest’area politica. In quella circostanza, sena nascondere le naturali ed umane resistenze di taluni, tutti eravamo consapevoli che l’adesione a questo progetto, di ‘campo ampio e largo, avrebbe sostanziato possibili rinunce a pur legittime ambizioni personali e/o di gruppo politico e consiliare. La scelta aveva ed ha un valore strategico e di prospettiva sia sul piano politico che amministrativo. Nel nostro comune si vince o si perde anche per un solo voto. Era ed è una scelta dove, inevitabilmente, il NOI sovrasta l’IO!

La costituzione dell’ gruppo consiliare unico, che ha fuso i precedenti di ‘Insieme per Cupello’ & ‘Risposta Civica’, è stata una naturale e logica conseguenza; in questa circostanza posi la necessità che tutti i Consiglieri Comunali uscenti potessero poi avere la possibilità di ricandidatura nelle prossime elezioni di Giugno 2024 al di là del ruolo e delle scelte personali di ognuno. Scelta pienamente accettata e condivisa da tutte le componenti. Dall’11 Febbraio 2023 in poi tutte le iniziative pubbliche e quelle consiliari hanno visto il corale concorso, partecipazione ed appoggio di tutti; tra queste evidenzio con orgoglio la festa dell’Unità Democratica svolta nei mesi di Luglio ed Agosto 2023 con ben 7 serate di impegno corale e di animazione collettiva.

Il PD, mio partito politico di appartenenza, in questa intera vicenda è sempre stato attivamente protagonista ed anche nel congresso cittadino all’unanimità ha approvato la mozione finale sulla quale venne poi acclamata la segretaria risultata eletta. Tutto non è stato animato ‘contro’ qualcuno o qualcosa ma ‘per’ la comunità ed il territorio affinché, dopo 10 lunghi anni di fallimentare amministrazione a guida Centro – Destra, a Cupello ed ai Cupellesi si potesse offrire un alternativa Democratica valida, giovane, colta, plurale e preparata a gestire un comune che è in pre – dissesto e strutturalmente deficitario.

Chi si è dissociato dal progetto lo ha fatto perché non ha visto soddisfatte le proprie ambizioni personali. La creazione di Officina Cupello era ed è una scommessa più grande ed ambiziosa delle pur legittime aspettative personali dove il ‘NOI’ viene prima dell’IO. Personalmente ho cercato di essere collante in tutti i contesti politici, associativi ed amministrativi; e questa esperienza ho voluto portarla anche dentro ‘Officina Cupello’ perché solo attraverso un unità vera e non di facciata, un inclusione delle migliori forze ed energie si può offrire alla comunità qualcosa di nuovo non rituale o di riproposizione dei soliti noti anche se sotto mentite spoglie.

In tutti questi anni, in cui ho portato sulle mie spalle il complicato ruolo di capo dell’opposizione, che è compito non facile verso una maggioranza sorda ed autoreferenziale dove le uniche risposte sono state la derisione e l’ignoranza assoluta al rispetto del ruolo altrui, molte critiche spesso sono venute proprio dall’interno di qualche esponente di lungo corso del locale circolo del PD che poco o nulla ha condiviso delle scelte organizzative e politiche così come delle azioni amministrative fatte dal gruppo consiliare. La mia azione è stata sempre quella di esercitare una paziente ma necessaria mediazione tra posizioni diverse ma, la ricchezza della Democrazia, insiste proprio nel franco e leale confronto dialettico tra le parti.

In tutto questo contesto la scelta di’ Officina Cupello’ è ricaduta su Dario Leone quale candidato Sindaco che ha un curriculum vitae e politico di altissimo profilo con una cultura personale di spessore indiscusso che rappresenta anche un esperienza di buona politica che darà ai Cupellesi la possibilità di avere un primo cittadino autorevole, di sani principi che non vive di politica ma del suo personale lavoro tanto di aver già annunciato di rinunciare completamente alla sua indennità se eletto! Attorno a Dario Leone va costruita una squadra nuova, giovane, capace e piena di entusiasmo nella voglia di fare; squadra che è in itinere e ogni ulteriore innesto di idee e persone saranno ben accettate.

In questo contesto chiedere un ‘passo indietro o di lato’ a chi è più avanti negli anni o per l’esperienza politica ed amministrativa non è delittuoso ma rappresenta la generosità che si deve verso le giovani generazioni. Sono e resto in ‘Officina Cupello’ perché la ritengo una scelta giusta nella quale condivido appieno i principi a monte del progetto a discapito degli interessi personali; di tutti anche quelli miei anzi ad iniziare proprio da quelli! Cupello ed i Cupellesi ci chiedono unità e non divisioni. Umilmente cerchiamo tutti di non deluderli di nuovo e lasciare la nostra comunità ancora in mano a chi ha interpretato la propria missione amministrativa solo per fare selfie, feste e passerelle!!!