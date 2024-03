LETTERA APERTA AL SINDACO DI VASTO

In riferimento alla trasmissione televisiva di sabato 16 marzo (MI MANDA RAI3 su inquinamento, in varie parti d'Italia, dei mari da fogne e corsi d'acqua), chiediamo con la presente lettera aperta al Signor Sindaco di Vasto di dare evidenza pubblica - nei modi consentiti - dei documenti che attestano le sanzioni erogate ai condomini (o a un singolo condominio) insistenti su Fosso Marino per scarichi abusivi nello stesso corso d'acqua e richiamate dal Sindaco durante la trasmissione.

Di sanzioni elevate in tempi recenti da questa amministrazione comunale non avevamo mai avuto notizia, ma potrebbe essere un deficit di info degli scriventi sulla questione.

Se, invece, si tratta di controlli risalenti a molti anni fa, se non addirittura alla amministrazione comunale del precedente Sindaco, crediamo che tali esiti non abbiano valore probante per i fatti susseguiti dal 2019 in poi e oggetto della trasmissione.

Sarebbe cosa giusta e importante, ripetiamo, dare evidenza pubblica a queste sanzioni, ovviamente nei limiti del rispetto delle norme sulla privacy.

Non è cosa di poco conto (anche) considerando che della richiesta di avere notizie sulla videoispezione sulla parte "tombata" del corso d'acqua mai ci è stato dato riscontro, e allora approfittiamo della presente per sollecitare la risposta.

Tali notizie permetterebbero, nell'interesse di tutta la citta (politica, operatori economici, ecologisti, cittadini e turisti), di avere un quadro conoscitivo più ampio della questione che, nel pregevole ambiente costiero di Vasto, coinvolge anche i recenti divieti di balneazione nella zona oggetto della presente lettera aperta.

Ringraziamo anticipatamente.