L'incontro odierno alla casa circondariale di Vasto è stato cruciale per discutere e approfondire il tema del Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni. Questo regolamento darà vita ai Patti di collaborazione, accordi tra cittadini attivi e enti pubblici per la cura di beni comuni. I Patti definiscono obiettivi, risorse, responsabilità e durata della collaborazione, coinvolgendo anche soggetti generalmente al di fuori delle tradizionali reti associative.

Durante l'incontro, guidato dal presidente di Labsus, Pasquale Bonasora, sono emerse interessanti proposte per coinvolgere attivamente i detenuti nella gestione e cura dei beni comuni, promuovendo un senso di responsabilità e partecipazione. Questo modello di amministrazione condivisa potrebbe contribuire al recupero della dignità e alla promozione di una cultura dell'inclusione.

L'incontro si è concluso con la definizione di alcuni primi passi per implementare il Regolamento nel territorio locale, sottolineando l'importanza di coinvolgere attivamente detenuti, cittadini, associazioni e imprese locali nella gestione dei beni comuni. Questo approccio potrebbe rappresentare un'opportunità per promuovere una cultura della partecipazione e dell'inclusione, favorendo il coinvolgimento di tutta la comunità nella cura e valorizzazione dei beni condivisi.