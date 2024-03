Premiato il Mattei di VastoÂ  ad "Art&science" Across Italy

Il 21 Marzo presso il Liceo " Einstein" di Teramo sono state premiate le opere più significative tra le 23 installazioni artistiche che hanno partecipato alla tappa teramana della mostra "creare immaginando". La mostra, realizzata dai laboratori nazionali del Gran Sasso dell' INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra e la Università degli Studi di Napoli Federico II, fa parte di un ciclo di 20 mostre realizzate in tutta Italia nell' ambito della edizione 2022-2024 del progetto nazionale per le scuole "Art&science" Across Italy.



I giovani delle scuole sono stati chiamati a dare forma al connubio tra arte e scienza. Hanno.partecipato alla edizione 2022-2024 più di 6500 studenti da 184 scuole secondarie, per la tappa teramana 70 studenti dei licei abruzzesi tra cui il Liceo Scientifico "Mattei " di Vasto che si è aggiudicandosi un secondo e sesto posto. Il team del Matte parteciperà alla competizione nazionale che si terrà al MANN museo archeologico nazionale di Napoli il 3 e 4 Maggio, i vincitori riceveranno una borsa di studio per partecipare a un Master presso i laboratori dell' INFN o al CERN.