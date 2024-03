A VASTO APP IN TAXI

Radio Taxi al numero unico 0873.4994 in città e la nuova app “InTaxi” sono le novità del trasporto pubblico, che consentono di prenotare un taxi h24, calcolare indicativamente il costo della corsa e viaggiare con tassisti regolarmente autorizzati. Sono queste alcune delle innovazioni annunciate questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Francesco Menna e l’assessore alla mobilità sostenibile Carlo Della Penna. Erano presenti anche l’assessore Anna Bosco e Licia Fioravante, la Posizione Organizzativa del Turismo Americo Ricciardi e i tassisti Nicola Grassi, Cristiana Gallavresi, Vincenzo Femminilli e Luigi Prospero.

“Una grande novità per la nostra città. Un’importante innovazione che consentirà ai cittadini e turisti - ha detto il sindaco Francesco Menna - di usufruire del servizio con tassiti in possesso di regolare licenza”

Porta a casa un altro risultato l’assessore alla mobilità sostenibile Carlo Della Penna che dopo l’applicazione del trasporto pubblico urbano della SAT, che consente ai viaggiatori di conoscere attraverso lo smartphone gli autobus da prendere, di controllare le fermate e conoscere il tempo di percorrenza, ha introdotto oggi una nuova applicazione per il servizio taxi, oltre a quelle relative al pagamento della sosta dei parcheggi, Easy Park, e lo sharing di bici e monopattini, Bike Boom. Della Penna ha inoltre presentato i quattro tassisti autorizzati, che da anni garantiscono gli spostamenti in città.

“Sono gli unici abilitati ed in possesso di regolare licenze - ha detto Della Penna - gli altri non sono tassisti”.

L’assessore ha inoltre annunciato l’implementazione in città di nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche e la riattivazione dal primo luglio della navetta che collega Piazza del Popolo a Piazza Fiume a Vasto Marina. Una corsa molto apprezzata soprattutto dai vacanzieri con più di 10.000 fruitori. L’invito è seguire il sito www.vastosmartcity.it che verrà costantemente aggiornato sulle novità nella nostra Città, per avere una città sempre più smart e sempre più green.

L’assessore al Turismo Licia Fioravante ha evidenziato che tra i servizi ripetutamente richiesti negli info point c’è proprio il taxi. Un servizio utilissimo per una città a vocazione turistica.