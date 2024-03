CONCERTO GRATUITO DEI 99 POSSE IL PRIMO MAGGIO A VASTO MARINA

Il concerto gratuito dei 99 Posse, laboratori per bambini e famiglie, giochi, musica e tanto divertimento sono alcuni degli appuntamenti in programma dal 25 aprile al 5 maggio 2024 a Vasto Marina per il Festival di Primavera. Il programma della seconda edizione del Festival, presentato non a caso proprio nel primo giorno di Primavera, è stato illustrato questo pomeriggio nella Sala Consiliare in Municipio. Erano presenti il sindaco Francesco Menna, gli assessori Licia Fioravante, Paola Cianci, Carlo Della Penna, il consigliere comunale Alessandro La Verghetta, il Presidente del consorzio Vivere Vasto Marina Piergiorgio Molino e Michele Perrozzi della DMC Costa dei Trabocchi.

Il sindaco Francesco Menna ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che consentirà di coinvolgere la cittadinanza che avrà modo di apprezzare gli spazi riqualificati di Vasto Marina e vivere tanti momenti di serenità e divertimento. L’assessore al Turismo Licia Fioravante prima di parlare dell’evento ha voluto presentare Marianna Besca una giovane ragazza che grazie ad uno stage presso il Comune di Vasto sta affiancando il Dott. Americo Ricciardi nel settore Turismo.

“Il primo maggio proprio in occasione della giornata dedicata ai lavoratori abbiamo organizzato uno spazio per parlare della sicurezza sul lavoro. Giornata che si concluderà alle ore 21:00 con il concerto gratuito dei 99 Posse. Abbiamo realizzato un cartellone con iniziative rese possibili grazie alla sinergia del Consorzio Vivere Vasto Marina, delle associazioni cittadine e dei privati. Sono previsti laboratori come “Mani in pasta” che consentirà ai bambini di preparare una pizza. Cinzia Corti curerà un laboratorio di pittura, e poi Bike Park rampe acrobatiche per piccoli ciclisti, escursioni in bici, Pompieropoli per piccoli apprendisti Vigili del fuoco, spettacoli di magia, ginnastica artistica e Festival del Comix”.

“"Nel nostro piccolo vogliamo proporre un richiamo a Piazza San Giovanni, - dichiara l'assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - dove ogni anno i sindacati ed i musicisti salgono sul palco per parlare di lavoro e di diritti. Lo faremo con CGIL e CISL insieme alla musica dei 99 Posse i cui testi sono sempre in rottura con un sistema che non sempre garantisce il principio di eguaglianza e richiamano ai valori dell'antifascismo in cui crediamo fortemente".

L’assessore allo Sport Carlo Della Penna ha evidenziato il coinvolgimento di molte associazioni sportive cittadine. E ha annunciato il ritorno dopo 31 anni della Maratona Diomedea. I dettagli dell’iniziativa saranno presentati nei prossimi giorni. Della Penna ha poi parlato della giornata ecologica green il 28 aprile, che prevede escursioni in bici e la chiusura al traffico di Vasto Marina, che potrà essere raggiunta da Piazza Verdi grazie al servizio navetta.