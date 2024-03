Si spengono i riflettori sulla tappa vastese dello Special Basket Unified 5 vs 5, ma non i cuori dei protagonisti dell'evento sportivo organizzato dall'IIS "E. Mattei" di Vasto e disputato sabato 23 marzo al Pala BCC. Sul parquet del Palazzetto dello sport di via Conti Ricci si sono affrontati sei team scolastici e societari: IIS "Mattei" - Vasto, Thao istituto "Vincenzo Moretti" - Roseto degli Abruzzi, "Basket Centro Abruzzo Sulmona", "Team Sport L'Aquila", "Aps Oltre" - Roseto degli Abruzzi e "Polisportiva Sociale Castellinsieme".

Emozioni forti, nuove amicizie, sano agonismo, voglia di divertirsi: questi gli ingredienti che hanno permesso ai tanti ragazzi presenti in campo e sugli spalti, ai loro amici e familiari, di vivere una giornata all'insegna della "vera inclusività". I giovani atleti hanno messo in campo tutte le potenzialità in loro possesso per rendere al meglio e permettere alla propria squadra, canestro dopo canestro, di giungere al successo. Ma la vera vittoria è stata vedere la meraviglia e la gioia negli occhi di tutti, riconoscendo "la molteplicità e l'eterogeneità come normalità"

La manifestazione è stata coadiuvata nella realizzazione anche da tanti ragazzi che si sono cimentati per la prima volta come volontari di Special Olympics. Guidati dalla responsabile regionale Francesca Sgattoni, hanno supportato la realizzazione dell'evento mettendosi al servizio delle varie esigenze dei diversi team. L'aspetto umano, alla base della relazione empatica che si è andata a creare, ha portato tutti a riflettere sul valore di questa esperienza.

Gli atleti di Special Olympics hanno insegnato ad ognuno dei presenti che scoprire attitudini e talenti fa maturare la fiducia in se stessi giorno dopo giorno, viaggiando verso la realizzazione del proprio sogno sia in campo che nella vita. Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico dell'IIS "Mattei", Gaetano Fuiano, che ha creduto sin dall'inizio in questo percorso di crescita esperienziale, alla professoressa Roberta Bellano, che ha seguito con passione ed impegno i ragazzi del "Mattei", al direttore di Special Olympics Abruzzo, Guido Grecchi, alla Vasto Basket, al Comune di Vasto, alla Croce Rossa Italiana e ad Energean, che affianca il percorso dell'IIS "Mattei" "contribuendo, attraverso i valori dello sport, a migliorare l'offerta educativa dei territori in cui opera, supportando la crescita dei movimenti giovanili e promuovendo progetti che consentano di veicolare i valori di passione e inclusione che ben rappresentano la cultura dell'azienda".