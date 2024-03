Dalla Pro Loco San Salvo una targa all’uncinetto all’Associazione Dafne

Edizione 2024 del Marzo Rosa a San Salvo con nove appuntamenti che scandiranno i L’Associazione Dafne da anni gestisce lo sportello antiviolenza Frida nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo. La Pro Loco di San Salvo in occasione del Marzo Rosa 2024, ha riservato un momento speciale per omaggiare e ringraziare l’Associazione Dafne “per il lavoro prezioso svolto in favore delle donne vittime di violenza il cui numero mostra segnali preoccupanti di crescita”.

Per iniziativa della Pro Loco è stata consegnata a Licia Zulli e Raffaella Zaccagna una targa composta da circa 400 fiori con la tecnica dell’uncinetto realizzata dalle donne del gruppo di lavoro del progetto dell’Infiorata presenti alla cerimonia avvenuta nella sede dello sportello antiviolenza Frida ospitato presso il Centro culturale Aldo Moro. Maria Travaglini, presidente della Commissione Pari Opportunità, e l’assessore Carla Esposito hanno annunciato una prossima collaborazione tra la Pro Loco e l’Associazione Dafne.