“SINDACO E MAGGIORANZA MISTIFICANO LA REALTÀ DEI FATTI E INVENTANO BUGIE”

Alla luce dell’ultimo post pubblicato sulla pagina Facebook di Nuovo Agire, mi preme doveroso fare chiarezza rispetto alle notizie infondate, intrise di livore e prive di ogni fondamento di verità, da parte del Sindaco Di Fabio e dei componenti di maggioranza. Nonostante i goffi tentativi di di ostentare virilità politica e la pochezza nei contenuti, non posso fare altro che ribadire la mia posizione di fronte a questa protervia dilagante:

1. Non ho mai avuto e non ho tessere di partito con Fratelli D’Italia;

2. Non ho mai avuto e non ho tessere di partito con il PD;

3. Unico tesseramento nel 2019 con la Lega, poi non rinnovato;

4. Attualmente non ho tessere di partito, sebbene abbia contribuito al risultato di Forza Italia alle elezioni regionali, unica forza politica moderata e liberale da cui mi sento rispecchiata;

5. La mia identità politica ha sempre fatto e fa ancora riferimento al centrodestra.

Probabilmente il Sindaco Di Fabio, nonché consigliere provinciale di FDI, e la maggioranza, non solo non conoscono chi e quanti tesserati del partito ci sono nel proprio Comune, ma confondono la parola “patto civico”, illustrato ampiamente e pubblicamente da me insieme al candidato sindaco Daniele Molisani, per “tesseramento.” Dopo cinque anni di amministrazione, mi rincresce dover constatare una simile impreparazione, frutto probabilmente di un malpancismo imperversante. Anzichè porre al centro del dibattito temi cruciali per la difesa del nostro paese, come la notizia di ieri sull’impianto di biometano, la priorità di questa maggioranza, incapace di reggere il confronto nel dibattito politico e mossa dalla fretta di disinformare i cittadini, è sfornare attacchi meramente personali, che denotano scarsa maturità politica e istituzionale. La prepotenza e le scelte che stridono con ogni forma di democrazia, gli atteggiamenti dispotici di chi accentra esclusivamente nelle proprie mani i processi decisionali come metodo di amministrazione della cosa pubblica e le polemiche sterili e prepotenti di personaggi probabilmente mossi esclusivamente dalla sete di visibilità, non renderanno mai possibile un confronto reale e costruttivo all’interno di una formazione politica che sia retta da regole democratiche, nè tanto meno ipotesi di “ricucitura”. Per l’ennesima volta, torno a ribadire che in data 30/12/2021 ho ricevuto una Pec avente per oggetto l’azzeramento della Giunta comunale. Il Sindaco ed alcuni componenti della maggioranza hanno pensato inopportunamente di considerare prioritario l’azzeramento della Giunta in pieno Covid, nel bel mezzo di una grave situazione di disagio per l’intero Paese. Una scelta tutt’altro che prioritaria per i cittadini, fatta solo per assecondare sterili interessi poltronisti.

In altre parole, non mi sono dimessa, ma sono stata estromessa da una giunta comunale per le ragioni sopraindicate, condizioni che mi hanno costretto a dissociarmi da questa maggioranza per passare all’opposizione a causa di una dialettica ostruttiva.

Forse il Sindaco e la maggioranza dimenticano che in Consiglio comunale si può essere: favorevole, contrario oppure ci si astiene e che in minoranza non si vota “contro” a prescindere. Quando ho ritenuto che alcuni punti fossero importanti per il bene del nostro paese, ho espresso parere favorevole. Su altri punti, ho espresso parere contrario o voto di astensione. Il dissenso è lecito e legittimo.

Quando viene offesa l’intelligenza dei cittadini per fini strumentali, non si può tacere. Orbene, respingo decisamente le dichiarazioni infondate e le polemiche sterili ai mittenti, nella consapevolezza di continuare a lavorare con coraggio, determinazione e dignità per Monteodorisio, affinché nessuno si senta più suddito. Viva la libertà di pensiero, viva la libertà di parola, sempre!