BUONE NOTIZIE PER STATALE 16 E TRIGNINA

“La dodicesima legislatura del Consiglio regionale d’Abruzzo riparte con una buona notizia tanto da poter dire: siamo sulla buona strada. Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il contratto di programma 2012/2025 del Ministero dei Trasporti e Anas. Come abbiamo sempre sostenuto in questi anni è stata riconosciuta la valenza strategica della Statale 16 nel tratto Vasto sud - San Salvo Marina e della Statale 650 Trignina. Interventi programmati e finanziati per il miglioramento infrastrutturale della rete viaria regionale. Un sentito ringraziamento al lavoro svolto dal presidente della Regione Marco Marsilio e al sottosegretario della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis”. A dichiararlo il neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tiziana Magnacca.

“Inoltre proprio ieri le Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia – aggiunge Magnacca – hanno presentato nel corso del convegno 'Il sistema camerale per i sistema infrastrutturale competitivo e sicuro in Abruzzo' il libro bianco sulle priorità infrastrutturali dell’Abruzzo indicando l’importanza nel sistema infrastrutturale regionale e tra le priorità di livello 1 proprio la progettazione e la realizzazione della strada a 4 corsie delle fondovalle Trigno e tra quelle di livello 2 la variante della Statale 16 nel tratto Vasto – San Salvo”.