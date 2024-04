A Pasqua raccolta solidale per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vasto

Quest’anno, in occasione della Pasqua, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno scelto di impegnarsi in una raccolta solidale volta a donare un sorriso ai bambini che, ricoverati in ospedale, attraversano un momento di difficoltà. Una delegazione di rappresentanti di Gioventù Nazionale Provincia di Chieti e di Fratelli d’Italia del Vastese ha consegnato, al reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, i giochi, il materiale didattico e gli oggetti utili alle neomamme raccolti durante le festività pasquali.

“È la nostra seconda azione a sostegno dell’Ospedale di Vasto - affermano i rappresentanti di FDI e GN - abbiamo tante altre idee in cantiere per sostenere il nostro nosocomio. Splendida l’accoglienza del personale del reparto brillantemente coordinato dalla Responsabile della Pediatria, Dott.ssa Brindisino.”

Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa iniziativa, a tutti i cittadini e a tutti i titolari delle attività commerciali quali: Parafarmacia D’Ercole (Cupello), D N &A Parafarmacia (Monteodorisio), Trilly e Peter (San Salvo), Cartidea Cartolibreria di Ciffolilli Michele (Cupello), Anna Marchesani (Cupello) e Supermercati Raspa Conad Via Gargheta (San Salvo), che hanno scelto di sostenere e aderire all’iniziativa, senza il loro contributo tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Tutti insieme, facendo rete, possiamo davvero fare la differenza.