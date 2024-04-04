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GIUSEPPE SOMMARIO ALL'AZIENDA BELVEDERE DI FRESAGRANDINARIA

PER PARLARE DI TURISMO DELLE RADICI

Redazione
AttualitÃ 
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GIUSEPPE SOMMARIO, DOTTORE DI RICERCA ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DI ROMA IN CONTATTO CALABRIA ARGENTINA (NOTO STUDIOSO DELLE NOSTRE COMUNITA' DI EMIGRATI ED ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL DELLE SPARTENZE), INCONTRERA' NELLA MATTINATA DEL 12 APRILE PROSSIMO PRESSO L'AZIENDA BELVEDERE DI FRESAGRANDINARIA I RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE "ENERGIE PER LE RADICI" PER ATTIVARE UN AUSPICABILE SINERGIA TRA IL SUO GRUPPO DI RICERCA E COLORO CHE SI OCCUPANO DI TURISMO DELLE RADICI IN ABRUZZO E MOLISE.

SARA' PRESENTE LA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI DELLA PROVINCIA DI CHIETI CHE SI STA OCCUPANDO DEI CIBI TOPICI PRESSO LE COMUNITA' ITALIANE ALL'ESTERO.

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