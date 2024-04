"Di nuovo a servizio dei cittadini con la squadra che mi ha sostenuto"

La maggioranza uscente del Comune di Cupello, a Caffè Madame, in una conferenza stampa aperta al pubblico nella mattina di sabato 6 aprile, ha ricandidato a sindaco Graziana Di Florio. La quale si è detta “fiera e contenta per le parole di coraggio ricevute in questi giorni”, dichiarando che ha fatto e farà il sindaco perché ama visceralmente Cupello.

La candidata, nel dichiararsi ottimista di natura, ha annunciato che lavorerà per costruire una nuova squadra che, forte della continuità, si aprirà a nuove figure per avere maggiore entusiasmo. Al suo fianco il presidente del Consiglio comunale uscente e leader di Fratelli d'Italia, Filippo D'Angelo (che ha smentito voci di dissapori interni) e il capogruppo uscente, Peppino Torricella. Il quale ha dichiarato di essersi trovato bene in Amministrazione con Graziana Di Florio ed il Gruppo “Eccoci”, anzi ha precisato: “Mi sono trovato bene con questi ragazzi, perché hanno sempre ben accolto i consigli che io, comunista per tutta la vita, ho dato loro”