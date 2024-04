PROCLAMATI TOPICI IL PESCHELLO E LO SPIEDONE ARDENTE

Nella mattinata di venerdì 5 aprile, nell'ambito del Progetto didattico “Dalla tavola alla terra”, si è svolta nella Scuola di Palmoli la X lezione di didattizzazione del Prodotto topico strutturata sul turcinello (turcinill) di Dogliola alla presenza del vice sindaco Antonio Napolitano. Il quale ha consentito la proclamazione di alcuni prodotti topici: il peschello e la crema alla pesca come topico d'Abruzzo, inventato e fabbricato da Jdn (Cristian Di Nardo, in foto) e dello Spiedone ardente (polpe di ventricina, panino con la porchetta e con la salsiccia del food ambulante Simone Agostino, pure in foto).

Nell'occasione abbiamo consegnato pergamene di ringraziamento alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola primaria ed alla Scuola secondaria di primo grado di Palmoli, le cui docenti sono nelle foto. La lezione è stata tenuta dalla chef Katia Bastonno: questo il video