Il Cardinale Parolin ordinerÃ  Vescovo Monsignor Mauro Lalli

Sabato 11 maggio alle ore 10.30 nella Cattedrale di San Giustino a Chieti il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, presiederà il rito dell'ordinazione episcopale di Mons. Mauro Lalli.

Papa Francesco ha nominato Mons. Lalli Arcivescovo titolare di Pausula e Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea.

Mons. Mauro Lalli è nato ad Atessa (Chieti), il 17 settembre 1965. È stato ordinato sacerdote il 14 luglio 1990, incardinandosi nella Diocesi di Chieti - Vasto. Si è laureato in Utroque Iure. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1999, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Guatemala, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Romania, Croazia, India, Iraq, Giordania e Cipro. I due concelebranti principali saranno S.E.R. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto e S.E.R. Mons. Salvatore Pennacchio, Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica.

«Nel momento in cui viene resa pubblica la decisione del Santo Padre Francesco di nominare Sua Eccellenza Mons. Mauro Lalli Arcivescovo Titolare di Pausula (Corridonia, provincia di Macerata) e Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea, la nostra Chiesa di Chieti-Vasto gioisce e rende grazie al Signore e al Papa per questo gesto di stima e di fiducia nei confronti di uno dei suoi figli più cari. Personalmente e nella certezza di interpretare i sentimenti di tutta la nostra Chiesa sono lieto e fiero di questa scelta, nella convinzione che un uomo di fede, ricco di amore alla Chiesa e di grande competenza pastorale e diplomatica, come Mons. Mauro Lalli, potrà fare molto bene in un ruolo di grande responsabilità come quello affidatogli. Invito tutti ad accompagnare il nostro don Mauro con la preghiera e l’affetto più grandi, gioiosi anche di saperlo sempre a noi vicino, mentre si donerà senza riserve al servizio della Chiesa in totale comunione e obbedienza al Successore di Pietro» ha scritto l'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte in un messaggio alla comunità.