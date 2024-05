Sabato 11 maggio la Veleggiata dei Trabocchi

“La Veleggiata dei Trabocchi assume un significato molteplice per la nostra Regione: contribuisce alla valorizzazione della nostra Costa dei Trabocchi che è un volano eccezionale per il turismo nella comunicazione nazionale e mondiale. E poi c’è l’amicizia personale e velica con Vasto ricordando quanto stiamo investendo sul suo porto. Il Governo regionale affiancherà e sosterrà l’iniziativa di assoluto prestigio che garantisce ricadute straordinarie sui nostri territori in termini di presenze turistiche e di economia locale e soprattutto offrendo la possibilità di far conoscere Pescara e l’Abruzzo ovunque nel mondo”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa organizzata dai Circoli Velici di Pescara per la Veleggiata dei Trabocchi in programma sabato 11 maggio, con partenza alle ore 10 da Pescara e arrivo intorno alle ore 18 a Vasto dopo aver sfilato lungo tutta la costa dei Trabocchi, con 33 imbarcazioni partecipanti, ovvero l’overbooking di prenotazioni.

“Il Circolo Nautico di Pescara rappresenta ormai una grande famiglia con la quale l’amministrazione comunale ha organizzato decine e decine di eventi di grande successo – ha aggiunto l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli – La Veleggiata dei Trabocchi sarà solo il primo degli appuntamenti velici che vivremo insieme da qui al prossimo autunno, quando avremo già il Trofeo Optisud con 700 atleti partecipanti e la grande Regata dannunziana in occasione della settimana dannunziana, dal 4 all’8 settembre”.