L'amore di Dante Gabriel Rossetti a 'Scorci d'Abruzzo'

Una tragica storia d'amore ed una bara riesumata a "Scorci d'Abruzzo" il format Rai di Paolo Pacitti con Peppe Millanta e le telecamere di Sem Cipriani: è l'inverno del 1864, in una Londra grigia e nuvolosa un pittore sta combattendo contro i suoi fantasmi, pur essendo 44enne è consumato da vizi e tristezza e si difende con il suo pennello ed il suo talento, il suo nome è Dante Gabriel Rossetti, uno dei pittori più influenti dell'800, fondatore della corrente dei Preraffaelliti, figlio di Gabriele Rossetti, poeta e patriota abruzzese esiliato in Inghilterra la cui casa è a Vasto che oggi ospita il Centro europeo per gli Studi rossettiani.

Il fantasma di Dante ha un nome, Elizabeth Siddal, sua moglie musa e modella morta prematuramente pochi anni prima, e da allora Dante Gabriel è disperato ed ossessionato dipinge il momento della sua morte: ne verrà fuori il quadro chiamato "Beata Beatrix", uno dei più significativi dell'artista che si ispira alla "Vita Nuova" di Dante Alighieri, nel passo in cui il sommo poeta sogna la morte di Beatrice.

Quello tra Dante Gabriel e Lizzy fu un amore tormentato fatto di tensioni, di eccessi e di passioni: i due si incontrarono nel 1850 quando lui era un pittore affermato e lei una modella di umili origini, da allora non si sono più lasciati fino alla scomparsa prematura di lei che abusava regolarmente del laudano un mix di alcol e oppio grazie al quale trovava sollievo contro la sua salute sempre più precaria e a stroncarla fu quasi sicuramente un'overdose probabilmente volontaria ma taciuta. Per lui fu terribile, la seppellì insieme a delle poesie che aveva scritto per lei e che in seguito recuperò da solo di notte volendole pubblicare: leggenda narra che il corpo fosse intatto ed i suoi capelli rossi ancora più lunghi. Ma a minare la salute di Lizzy fu proprio un quadro "L'Ophelia" ispirata alla tragedia di Shakespeare di John Everett Miller che la costrinse per mesi a poggiare ogni giorno immersa in una vasca da bagno per interminabili ore fino a quando la giovane non si ammalò.