'Bellessere femminile' di Lorenza De Paoli, presentazione a Vasto

Sabato 18 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:30 nella Sala Convegni Aldo Moro (ex Palazzi Scolastici) a Vasto, la dottoressa Lorenza De Paoli, specialista in Ginecologia e Ostetricia, presenterà il suo ultimo libro “Bellessere Femminile”.

Un viaggio ed una riflessione profonda nel mondo femminile, non solo in termini di identità di genere, ma anche riguardo alla prevenzione e alla riscoperta della bellezza di riconoscersi femmine, passando dalla Cura di Sé e dal Benessere Olistico per un approccio comprensivo alla Salute.

Dopo il successo riscosso a Pescara il 2 aprile, nella sede CNA Abruzzo, abbiamo deciso di replicare l'iniziativa con la partecipazione delle associazioni locali.

L'evento è stato inserito nel calendario del "Maggio Formativo" organizzato dalla CNA Abruzzo e godrà del patrocinio del Comune, dell’associazione Lory a Colori e dell'UNITRE di Cupello.

Spazio Donna Abruzzo