L’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino/Carunchio in evidenza ai Campionati Studenteschi

L’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino/Carunchio fa il suo esordio alla Fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera su pista, che si è svolta allo “Stadio Angelini” di Chieti portando a casa risultati importanti.

Gli alunni atleti si sono dovuti cimentare nelle seguenti discipline: 60 mt. ed 80 mt. Piani, 80 mt. Ostacoli, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del vortex (propedeutico al Giavellotto), 1000 mt. e staffetta 4x100.

Nella categoria ragazze un terzo posto nel salto in lungo femminile con Giulia Fanaro del plesso di Roccaspinalveti, nella categoria cadette un terzo posto negli 80 mt HS (Ostacoli) con Federica Donatelli del plesso di Palmoli, un terzo posto nella staffetta 4x100 nella categoria cadetti composta da Pietro D’Aloisio e Marco Di Ninni del plesso di Palmoli, Giuseppe Filippone del plesso di Celenza sul Trigno ed Emiliano Di Francesco del plesso di Castiglione Messer Marino. Il primo posto è arrivato nella categoria cadetti negli 80

mt. con Aleandro Petti del plesso di Palmoli. Lo stesso alunno si qualifica per la fase regionale che si è svolta venerdì 3 maggio scorso, e con una grande prestazione conferma le sue performance precedenti piazzandosi al primo posto anche nella fase regionale.

“Adesso - si legge in una nota della scuola - attendiamo una eventuale convocazione in fase nazionale. Congratulazioni a tutti gli alunni dell’istituto che hanno saputo mettersi in gioco”.