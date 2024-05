Elezioni amministrative, al voto in quindici Comuni nel Vastese

Saranno quindici i comuni nel vastese in cui l’8 e 9 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, tornata elettorale in cui sono state accorpate le amministrative e le europee.

CUPELLO

Semplicemente Cupello

Candidato sindaco: Graziana Di Florio

Candidati consiglieri: Angela Antenucci, Tommaso Boschetti, Filippo D’Angelo, Oreste Di Francesco, Rossella Di Francesco Valentina Fitti, Angelo Galante, Rossano Menna, Alessandro Paglione, Filippo Sammartino, Nicola Scutti, Pierangelo Tenaglia

Officina Cupello

Candidato sindaco: Dario Leone

Candidati consiglieri: Andrea Argentieri, Roberta Boschetti, Pierantonio Brognoli, Tullio Cardarella, Giuliana Chioli, Rino De Filippis, Gianfranco Farina, Dennis Fiore, Gianluca Garofalo, Simone Sabatini, Nadia Stanisci, Antonella Tambelli

Cupello nel cuore

Candidato sindaco: Marco Antenucci

Candidati consiglieri: Celine Belfiglio, Graziella Costantini, Cristian D’Addario, Michele D’Alberto, Marco D’Alessandro, Patrizia Di Giacomo, Silvio Forgione, Jole Matassa, Nicola Pascucci, Giulio Pasquale, Angelo Ricciardi, Francesca Ventrella

MONTEODORISIO

Nuovo Agire

Candidato sindaco: Catia Di Fabio

Candidati consiglieri: Claudio Burracchio, Nicola D’Oria, Maria Chiara Del Giango, Berardino Della Penna, Marcello Di Lorito, Emilia Di Stefano, Gabriella Manzi, Marco Manzi, Nicola Novelli

Monteodorisio Domani

Candidato sindaco: Daniele Molisani

Candidati consiglieri: Graziella Capraro, Rosetta Costantini, Vittoria Del Bianco, Giovanni Di Giacomo, Angela Menna, Anna Menna, Armando Menna, Nicola Menna, Ernesto Sciascia, Edmondo Timpone

POLLUTRI

Continuità per Pollutri

Candidato sindaco: Luigi Gizzarelli

Candidati consiglieri: Panfilo Carlucci, Alessia Del Re, Carmine Del Re, Antonio Di Martino, Lucia Di Pietro, Umberto Di Siro, Silvio Di Virgilio, Domenico Gizzarelli, Piernicola Manzi, Giuseppe Tartaglia

Pollutri libera e concorde

Candidato sindaco: Nicola Cicchitti

Candidati consiglieri: Benedetta Cicchitti, Daniela Costa, Camillo D’Agostino, Marco Del Re, Nicola Di Pietro, Alfonso Di Tullio, Antonello Di Gregorio, Simone Di Virgilio, Rosella Gizzarelli, Franca Graziani

VILLALFONSINA

Villalfonsina di tutti

Candidato sindaco: Mimmo Budano

Candidati consiglieri: Katia Aucone, Antonello Bracalante, Oscar Di Martino, Antonio Gizzi, Nunzio Laino, Patrizio Mancini, Giovina Miserere, Rosa Moretta, Alfredo Scardapane, Ennio Tullio

Il bene in comune

Candidato sindaco: Federico Sboro

Candidati consiglieri: Lucia Emilia Ciffolilli, Romano De Santis, Davide Di Pietrantonio, Domenico Fornito, Miguel Enrique Galante, Roberto Lanci, Pasquale Persico, Giuliano Travaglini, Marco Ulacco, Paola Ulacco

GISSI

Patto per Gissi

Candidato sindaco: Agostino Chieffo

Candidati consiglieri: Mattia Basilico, Marisa D’Annunzio, Lino D’Ercole, Sabatino Di Candilo, Andrea Farina, Noemi Flaviano, Agostino Franchella, Giancarlo Silvestri, Vincenzo Silvestri, Katia Tittaferrante

Coraggio Gissi

Candidato sindaco: Nicola Raducci

Candidati consiglieri: Barbara Basilico, Elisa Cirulli, Giuseppe De Cillis, Lorenzo Di Filippo, Mario Di Filippo, Nicola Di Filippo, Cesare Di Martino, Nicola Lacerenza, Vincenzo Marisi, Daniela Monachetti

FRESAGRANDINARIA

Nuova vita per Fresa

Candidato sindaco: Lino Giangiacomo

Candidati consiglieri: Alessandra Accetta, Eleonora Annibali, Domenico D’Acciaro, Lorenzo D’Alfonso, Ilaria D’Ercole, Emili Del Villano, Mirko Di Biase, Francesca Giangiacomo, Valentino Iannone, Aldo Taraborrelli

Fresa Bene Comune

Candidato sindaco: Giuliano Melchiorre

Candidati consiglieri: Matteo Alessandrini, Maurizio Antonini, Andrea Belfiglio, Fabiola Boccongelli, Gabriella Coppola, Ugo Dell’Oso, Jhonny Delle Donne, Claudio Di Biase, Vincenzo Giangiacomo, Antonio Glatta

Solidarietà per Fresa

Candidato sindaco: Giovanni Di Stefano

Candidati consiglieri: Luciano Albanese, Devid Battista, Patrizia Di Biase, Giovanni Di Nardo, Luca Paganelli, Marco Russi, Moreno Sciascia, Silvana Stella

CARPINETO SINELLO

Riformisti e democratici

Candidato sindaco: Antonio Colonna

Candidati consiglieri: Luciano Bologna, Vincenzo Bologna, Domenico Di Paolo, Alessia Farchione, Domenico Fidelibus, Domenico Galizia, Emilio Gattella, Antonio Pica, Giuseppe Zocaro

Carpineto di nuovo protagonista

Candidato sindaco: Giustino Bologna

Candidati consiglieri: Alessio Berardi, Alvaro D’Addario, Nicla D’Addario, Maria Di Paolo, Mariangela Di Paolo, Beniamino Giardino, Giuseppe Mucci, Roberta Racciatti, Nicola Valentini, Andrea Zoppis

L’Alternativa

Candidato sindaco: Leonardo De Troia

Candidati consiglieri: lista di non residenti

LISCIA

Tutti per Liscia

Candidato sindaco: Antonio Di Santo

Candidati consiglieri: Michele Arcangelo Battista, Agostino Di Santo, Nicoletta Di Santo, Marilisa Lalla, Catia Lucci, Settimio Michele Lucci, Alex Mastroberardino

Progetto Amiamo Liscia

Candidato sindaco: Diego Mariani

Candidati consiglieri: Michele Battista, Marco Di Santo, Ilaria Lalla, Mario Giuseppe Lalli, Gabriele Lucci, Luciano Masciantonio, Attilio Leo Ottaviano

Il Rinnovo

Candidato sindaco: Francesco Caramia

Candidati consiglieri: Lista di non residenti

MONTAZZOLI

Alleati per Montazzoli

Candidato sindaco: Felice Novello

Candidati consiglieri: Sara Cerella, Francesca Gabriella Del Negro, Lorenza Del Negro, Nino Di Nizo, Lina Fantini, Federico Ferrara, Nino Ferrara, Francesco Novello, Elia Stampone, Amalia Vincenti

Montazzoli cambia

Candidato sindaco: Maria Pina Iarussi

Candidati consiglieri: Maurizio Appezzato, Francesco Caruso, Giuseppe Di Francesco, Luigi Di Francesco, Pasquale Di Cuollo, Veronica Iarussi, Claudio Ramundo, Stefania Rizzi, Andrea Ruggieri, Giampaolo Ruggieri

PALMOLI

Rinnovamento

Candidato sindaco: Giuseppe Masciulli

Candidati consiglieri: Silvia Costarella, Rossella D’Alessandro, Nico D’Aloisio, Lorenzo Di Ninni, Roberta Marulli, Angelo Mauri, Ivan Pagano, Giorgia Scoccia, Luana Spalletta, Maurizio Tricarico

ROCCASPINALVETI

Roccaspinalveti nel cuore

Candidato sindaco: Claudia Fiore

Candidati consiglieri: Tania Battista, Onorina Bruno, Nino Croce, Virginia Ninni, Andrea Piccirilli, Daniele Ramundo, Marco Ramundo, Fabio Suriano, Mirco Trofino, Valentina Trofino

Roccaspinalveti bene comune

Candidato sindaco: Fausto Battista

Candidati consiglieri: Antonio Bruno, Giovanni Bruno, Antonio Chiavaro, Simone Colapietro, Fabio Fiore, Manuel Grimaldi, Patrizio Paglione, Monica Sordo, Marco Suriano, Irene Suriano

SAN BUONO

Alternativa per San Buono

Candidato sindaco: Nicola Zerra

Candidati consiglieri: Franca Paola Cericola, Donatella Colantonio, Vincenzo Del Villano, Roberto Di Giacomo, Sandro Neri, Domenico Pagano, Patrizio Solazzo

Insieme per San Buono

Candidato sindaco: Gianpaolo Paganelli

Candidati consiglieri: Giulio Cavallone, Carlo Delle Donne, Andrea Filippone, Alessia Marchione, Veronica Mattia, Fernando Lapenna, Antonio Marcianelli, Gabriele Paganelli, Giacinto Sambrotta, Giovanni Sapio

San Buono 3.0

Candidato sindaco: Simone Cupaiolo

Candidati consiglieri: Alessandro Brandolini, Danilo Del Negro, Gina Del Negro, Alessandro Esposito, Flavia Romilio, Mauro Sambrotta, Viviana Pia Zambi

SAN GIOVANNI LIPIONI

Uniti si può

Candidato sindaco: Nicola Rossi

Candidati consiglieri: Claudio D’Ambrosio, Ferdinando Giammichele, Luigi Frangione, Antonietta Rossi Finarelli, Michele Massone, Tonino Monaco, Mattia Ninni

Vivere San Giovanni

Candidato sindaco: Renato Rossi

Candidati consiglieri: Guido Baldelli, Lucia Di Pardo, Maria Rachele Grosso, Marilena Grosso, Clementina Meo, Felice Ninni, Loris Rossi Finarelli

SCHIAVI DI ABRUZZO

Uniti per Schiavi

Candidato sindaco: Luciano Piluso

Candidati consiglieri: Angiolina Campati, Pierino Cese, Patrizia Fabrizio, Daniele Fantilli, Maurizio Pinnella, Loredana Sforza, Lucia Sforza, Loretta Vecci

Candidato sindaco: Ettore D’Amico

Candidati consiglieri: Gianni Campati, Alessandro Campati, Francesco Campati. Alberto Piluso, Andrea Piluso, Giuliano Piluso, Rossella Vasile

TORREBRUNA

Continuità giovani e futuro

Candidato sindaco: Cristina Lella

Candidati consiglieri: Carla Di Tullio, Nazario Femminilli, Olena Latanska, Gianni Micelli, Francesco Monte, Nazario Pelliccia, Pierluigi Petta, Franco Preta, Nicola Valerio

Idee in comune

Candidato sindaco: Francesco Troilo

Candidati consiglieri: Luigi Carosella, Guido Colella, Nazario Desiderio, Giuseppina Di Tullio, Giuseppe Femminilli, Angelo Filippone, Luisella Lella, Antonio Mosca, Miriana Pelliccia, Enzo Rosica