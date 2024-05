Processione in mare: barche in corteo in onore di Santa Maria di Pennaluce

Sempre amata la tradizionale processione in mare in onore di Santa Maria di Pennaluce a Vasto.

In una domenica baciata da uno splendido sole sono stati tanti i vastesi e non ritrovatisi nella zona del porto per assistere al rito, appuntamento religioso tra i più sentiti nella comunità.

Intorno alle 8,30 la statua della Madonna è stata portata in processione dalla Chiesa di Punta Penna fino al bacino portuale, accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri ‘La Dannunziana’ di Pescara, dal parroco di San Paolo, Don Gianni Sciorra, dai componenti della Sezione vastese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, da autorità militari e civili e da tanti fedeli, presenti il sindaco della città, Francesco Menna, e rappresentanti del locale Ufficio Circondariale Marittimo.

Quest'anno è stato il motopeschereccio ‘Mamma Giovanna’ a trasportare la statua, con più di altre dieci imbarcazioni in corteo dal porto fino a Vasto Marina e ritorno.

Prima di rientrare in porto lancio di una corona in onore delle vittime del mare.

La statua, a seguire, è stata riportata verso la chiesa per la solenne celebrazione eucaristica.

La festa andrà avanti fino a sera con spettacoli di intrattenimento musicali.